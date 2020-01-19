E devlet şifresi ücreti kaç para 2020 nereden alınır?

Vatandaşa kolay, hızlı ve güvenilir bir hizmet veren e devlet uygulamasına giriş için e devlet şifresi almak gerekiyor. Peki e devlet şifresi nereden ve nasıl alınır, 2020 yılında e devlet şifresi alma kaç para oldu, 2. kez e devlet şifresi almak için ne kadar ödenecek? İşte merak edilenler...

Vatandaşlara elektronik ortamda hizmet sunan e devlet uygulamasıyla kolayca ve güvenilir şekilde sorgulama işlemleri yapılıyor. e-Devlet sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ile birlikte e-Devlet şifresi gerekiyor. e devlet şifresi PTT şubelerinden alınıyor. İlk e devlet şifresi için 2 lira ödemeniz gerekiyor. ikinci kez e devlet şifresi almak için ise 4 lira ödenir.e-Devlet Kapısı şifre işlemleri ile ilgili yapmanız gerekenler haberimizde...

e-devlet şifresi nasıl alınır:

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğinizi ibraz ederek yurt içindeki PTT merkez müdürlüklerinden veya şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik veya konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

e devlet şifresi internetten alınır mı: e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

e devlet şifresi alma kaç para: Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.

PTT şubesinden e devlet şifresi nasıl alınır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devlet şifresini alabilir.

E-devlet'e nasıl giriş yapılır:

PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.

Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

E-devlet'e mobil imza ile giriş yapma:

Mobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

e-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.

Mobil imza nasıl alınır: Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilir ve bu imzayla e-devlet'e girebilirsiniz.

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.