HABER /  GÜNCEL

Bakanlık 7 il 9 sahada petrol aranması için ruhsat verdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 7 ilde 9 sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Ruhsatlar 5 yıl geçerli 

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans vermişti. Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket dağıtıcı lisansı alırken, 3 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi.

TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Doğu Akdeniz'de aramalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini belirtti.

2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlanıyor

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini isteyen Bakanlık, milli gemilerle 2020'de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyecek. Denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu şimdi 3 fabrikasında 500 kişi çalışıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da
Yargıtay'dan emsal karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok
Yabancı oyuncu kuralı yine değişiyor! Sayı gittikçe azaltılacak
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı 100 bin lira kazanıyor
Ahmet Hakan fena Ti'ye aldı: Aman Ertuğrul Özkök duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan! Libya'da barışın anahtarı Türkiye'dir
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Antalya'daki ceza davalarında 'pes' dedirten savunmalar
Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman kılavuz yayınladı mı?
Recep ayı başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet oruç tutulur mu?
Bursa'da bir genç 300 lira için intihar girişiminde bulundu
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Yorumlar 4 yorum