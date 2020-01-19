Antalya'daki ceza davalarında 'pes' dedirten savunmalar

ANTALYA'da yargılandıkları ağır ceza mahkemelerinde yüksek cezalardan kurtulmak isteyen bazı sanıkların savunmaları, duyanları şaşırtıyor. Sanıklardan bazıları, yemeğin tuzunu ayarlamak ya da uyuşturucu paylaşımında 'adaletsizlik olmasın' diye hassas teraziden faydalandıklarını belirtti.

Antalya'da yargılandıkları ağır ceza mahkemelerinde yüksek cezalardan kurtulmak isteyen bazı sanıkların ilginç savunmaları dikkati çekti.

Ağır ceza mahkemelerinde "dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti", "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan yargılanan bazı sanıkların, beraat etmek veya daha az ceza almak için başvurdukları ilginç savunma yöntemleri, "pes" dedirtiyor.

Çoğu güvenlik güçlerine verdikleri ilk ifadelerinde suçlarını kabul eden sanıkların, duruşma salonlarında yaşamın olağan akışına aykırı sözleri duyanları şaşırtıyor.

Polisin bir eve düzenlediği operasyonda hassas terazi ile içinde 51 gram sentetik uyuşturucu bulunan ve birinin üzerinde "tuz" yazan iki kavanozu mutfak penceresinden dışarı attığı öne sürülen şüpheliler A.S. ve B.Ü. gözaltına alındı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama"dan dava açılan sanıklar, suçlamayı kabul etmedi.

"Hassas terazi yemeğe katacağım tuz için"

Bahçeye atılan uyuşturucunun kime ait olduğunu bilmediğini iddia eden B.Ü, "Pencereden herhangi bir şey atmadım. Bulunan hassas teraziyi uyuşturucu tartmak için değil, mutfakta yemeğe atacağım tuzu ölçmek için kullanıyordum." dedi.

"Paylaşımda adaletsizlik oluyordu"

A.S ise bağımlı olduğunu ancak uyuşturucu satmadığını öne sürdü. Uyuşturucuyu arkadaşlarıyla paralarını birleştirerek aldıklarını ileri süren sanık, "Kim kaç para verdiyse hassas teraziyle tartıp o kadar uyuşturucu veriyordum. Hassas terazi olmadan önce göz kararı ile bölüşüyorduk. Bu da paylaşımda adaletsiz oluyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.S'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, B.Ü'nün delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Cezaevinde daha çok sevap kazandığı için tahliyesini istemiyormuş

Antalya'da bir jandarmayı silahla ateş ederek yaraladığı için "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan A.U. ise duruşmada kendisine söz verildiğinde şunları kaydetti:

"Arkamdan ateş ettiler, vuruldum ama düşmedim. Daha sonradan askerlerden biri önüme çıktı. Sonradan duyduğuma göre silahı tutukluk yapmış. O sırada gözüm karardı, bilinç dışı ateş etmişim. Daha sonra yine yürüyerek Manavgat'a oradan da Denizli'ye tekrar döndüm. Orada domuz zannedilerek vuruldum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben Allah katında Mehdiyim. Cezaevinde bulunanlarla görüşmeler yapıyorum. Burada daha çok sevap kazanıyorum. Bu nedenle tahliyemi talep etmiyorum."

Sanık A.U, 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.