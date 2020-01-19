Kraliçe Elizabeth Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Tüm unvanlarından vazgeçerek Kraliyet Ailesi'nden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’ten de onay aldı. Çiftin ayrılışı, Kraliçe'nin mektubuyla resmileşti.

Prens Harry ve Meghan Markel’ın sivil hayatı seçerek İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılma isteklerini açıklaması, geçtiğimiz haftalarda gündemi oldukça meşgul etti. Evlendikleri günden beri Kraliyet kurallarına aykırı tavırlarıyla bilinen Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin duyurdukları ortak kararın, Kraliyet Ailesi içinde büyük bir kargaşaya neden olduğu da söylentiler arasındaydı.

Kraliçe son noktayı koydu

Kraliçe Elizabeth’in, ikilinin kararı karşısında oldukça sıkıntıya girdiği, İngiliz basınında sıklıkla yer alırken yaşanan son gelişme, Harry ve Meghan’ın kararının sonuçlandığını da ilan etmiş oldu.Sussex Dükü ve Düşesi, geçtiğimiz gün resmi Instagram hesaplarında Kraliçe Elizabeth’in imzasını taşıyan bir mektuba yer verdi.

Yeni hayatlarında başarılar

Kraliçe Elizabeth’in mektubunda şu ifadelere yer verildi: "Harry, Meghan ve Arhie her zaman ailemin sevilen üyeleri olarak kalacak. Son iki sene boyunca tecrübe ettikleri zorlukları gördüm ve onlara daha bağımsız bir hayat diliyorum. Bugüne kadar ülke için yaptıkları işlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Meghan kısa sürede ailemizin bir parçası olduğu için onunla gurur duyuyorum. Tüm ailem ümit ediyor ki, bugünkü sözleşmeyle birlikte mutlu ve huzurlu yeni bir hayata başlarlar."Resmi mektubun yayınlanmasıyla beraber çiftin kraliyet ailesi görevleri tamamen sona ermiş oldu.