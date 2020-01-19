HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan fena Ti'ye aldı: Aman Ertuğrul Özkök duymasın

Ertuğrul Özkök, Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söylemişti. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Özkök'ü Ti'ye aldı.

Haydar Dümen'in, "Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir" sözlerini hatırlatan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Açıklamayı okuduğum andan itibaren, 'Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın' diye dua edip duruyorum" diye yazdı.

Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, testosteronu yüksek birinci ismin ise Emin Çölaşan olduğunu öne sürmüştü.

"Duymasın diye dua edip duruyorum"

Ahmet Hakan, Rahşan Ecevit ile eski Başbakan Bülent Ecevit arasındaki aşka dair kaleme aldığı yeni yazısının bir bölümünde Haydar Dümen'in açıklamalarını aktardı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haydar Dümen şöyle demiş: “Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir”. Açıklamayı okuduğum andan itibaren “Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın” diye dua edip duruyorum.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağanak yağış ve kar sonunda geliyor! Meteoroloji açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan! Libya'da barışın anahtarı Türkiye'dir
Sosyal medyadan karne paylaşan anne babalar dikkat çocuklar büyük tehlikede
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle AB’den Türkiye’ye kesinti!
TCDD satılıyor mu? TCDD Genel Müdürlüğü açıklık getirdi
IMF'den kritik uyarı: Yeni bir dünya buhranı bekleniyor
Donald Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
2. ara tatil ne zaman 2020 Nisan kaçında başlıyor?
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Sürücü yaralandı
Dünyayı endişelendiren gizemli salgın! Giderek yayılıyor çok sayıda ölü var
Açık lise 2. dönem kayıt yenileme işlemi son gün ne zaman?
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Recep ayı başlangıcı 2020 ne zaman Diyanet oruç tutulur mu?
Yorumlar 1 yorum