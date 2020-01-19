Ahmet Hakan fena Ti'ye aldı: Aman Ertuğrul Özkök duymasın

Ertuğrul Özkök, Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söylemişti. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Özkök'ü Ti'ye aldı.

Haydar Dümen'in, "Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir" sözlerini hatırlatan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Açıklamayı okuduğum andan itibaren, 'Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın' diye dua edip duruyorum" diye yazdı.

Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, testosteronu yüksek birinci ismin ise Emin Çölaşan olduğunu öne sürmüştü.

"Duymasın diye dua edip duruyorum"

Ahmet Hakan, Rahşan Ecevit ile eski Başbakan Bülent Ecevit arasındaki aşka dair kaleme aldığı yeni yazısının bir bölümünde Haydar Dümen'in açıklamalarını aktardı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haydar Dümen şöyle demiş: “Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir”. Açıklamayı okuduğum andan itibaren “Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın” diye dua edip duruyorum.

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