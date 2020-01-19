2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi

Milyonlarca öğrenci için 15 tatil başladı. 2020 yılında yarıyıl tatili haftasonları ile birlikte 16 gün olacak. 2020 yılında ise okullar 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milyonlarca öğrenci karnesini aldı ve yarıyıl tatili başladı. Sömestr tatili haftasonları ile birlikte 16 gün olacak. 2. dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 2020 yılında ara tatil ise 6 Nisan'da başlayacak. 1 hafta sürecek olan ara tatil haftasonları ile birlikte 9 gün sürecek. 2020 yılında okullar 19 Haziran'da kapanacak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

15 tatil kaç gün: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2. ara tatil hangi ayda, kaç gün tatil olacak: 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 okullar ne zaman kapanacak: Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğrenciler 15 tatili nasıl değerlendirmeli:

Eksik Konularınızı Halledin:

Araştırmalar; insanların öğrendiklerinin yüzde 75’ini bir haftada, yüzde 66’sını bir günde, yüzde 54’ünü de bir saat içerisinde unuttuğunu göstermektedir. Unutmayı ortadan kaldırmanın en iyi ve en etkili yolu ise yapılacak tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hata yapan öğrenciler genel tekrar çalışmalarına ağırlık vermelidir. Eksik konularınızı öncelikle tespit edin ve gün gün planlayın, her güne konu yerleştirin ve onları mutlaka halledin. Bu planlama, sizi hem akademik hem de psikolojik olarak rahatlatacaktır. Konuları planınıza yerleştirirken de en çok hata yaptığınız konular olmasına dikkat edin. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu kadar uzun süreli bir tatil döneminiz olmayacaktır.

Soru Çözümleri Yapın:

Konu tekrarı yapmak kadar soru çözmek te çok önemlidir. Çünkü yaptığımız çalışmaları ne kadar kavradığımızı ancak çözdüğümüz soru aracılığı ile aldığımız dönütlerden görebiliriz. Her güne belli bir soru çözümü sayısı koymayı unutmayın. Çözeceğiniz soru sayısı o gün yapacağınız çalışmalara göre değişebilir; konu ağırlıklı çalışma yaptığınız bir günde çok fazla soru çözemeyebilirsiniz ama yine de en azından o günkü konuyu ne kadar öğrendiğimizi görmemiz açısından belli oranda soru çözüm çalışması yapmalıyız.

Deneme Sınavları Çözün:

Yarı yıl tatilinde yapacağınız bir diğer çalışma da deneme sınavları çözmek olmalı. Her ne kadar konuların tamamı bitmemiş olsa da en azından ders ders deneme sınavı çözümleri yapabilirsiniz. Diyelim ki; Türkçe dersini büyük oranda hallettiniz; 40’ar soruluk hazırlanmış Türkçe dersi denemeleri çözebilirsiniz. Ve mutlaka bunu yaparken de süre çalışması yapın. 40 Türkçe sorusunu eğer ilk başta 60 dakikada çözebiliyorsanız daha sonraki hedefiniz mümkünse birkaç dakika daha az sürede çözebilmek olsun.

Tatil Ve Hobi Planı:

Tatil demek tabi ki sadece ders çalışmak demek değildir; birkaç gününüzü de tatil, dinlenme ve hobileriniz için ayırmalısınız. Sadece ders çalışmakla geçirilecek bir tatil dönemi deşarj olmanızı ve dinlenmenizi engelleyecektir. Bu yüzden, planlarınız içinde kendinize ayıracağınız özel zamanlar da olmalıdır.

Kitap okumak, televizyon izlemek, internette sörf yapmak ta planlarınızın içerisinde olabilir, en önemlisi neye ne kadar zaman ayıracağınızdır.

İlk dönemi verimli geçiremedim diyen arkadaşlara da küçük bir tavsiyem olacak. Eğer; benim ilk dönemim çok iyi geçmedi, çok çalışamadım ve eksiklerim fazla diyorsanız bu yarıyıl tatili sizler için de büyük fırsat. Ama öncelikli olarak buna karar vermeniz ve inanmanız gerekir. Türkiye futbol süper liginde 2009-2010 sezonunda goller en çok 76. ve 90. dakikalar arasında atılmış. Şimdi siz cevap verin kendi sorduğunuz soruya maç bitti ve siz soyunma odasına mı gidiyorsunuz, yoksa maç halen devam ediyor ve üstelik gol atacağınız çok dakikalar mı var? Sanırım mağlup olmuş bir futbol takımı hocası ya da oyuncularının kullandığı klasik bir yorum olan ‘’artık önümüzdeki maçlara bakacağız’’ demeyi kimse istemez.

Şimdi yapacağınız tek şey geçmişi bırakıp önünüze bakmak, yürümek değil koşmak olmalıdır.

1) Öncelikli olarak bir yarıyıl tatil planı yapın,

2) Bildiğiniz konuların üzerinden geçerek tekrar yapın,

3) Eksik konularınızı halledin,

4) Soru çözerek konu pekiştirmeleri yapın,

5) Deneme sınavları çözün,

6) Kitap okuyun,

7) Yeni dönem için yeni hedefler belirleyin,

8) Kendinize, hobilerinize ve keyif aldığınız şeylere zaman ayırın,

9) Ailenize ve arkadaşlarınıza zaman ayırın,

10) Sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman ayırın (sinema, spor, tiyatro, konser, gezi, piknik vb.)