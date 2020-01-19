İYİ Parti'nin paneline damga vuran fotoğraf!

İstanbul'da düzenlenen Kanal İstanbul panelinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nu güldüren bir haber, panelden yansıyan fotoğraflar arasında dikkat çekti. 3 ismi güldüren haberin Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması ile ilgili olduğu ifade edildi.

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kanal İstanbul Projesi Ve Ardındaki Gerçekler" paneline İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte geldi.

3 ismin gülmeleri dikkat çekti

Ancak panel başlamadan önce İmamoğlu ve Akşener'in yan yana oturdukları sırada İstanbul'da yayınlanan bir yerel gazeteye birlikte bakarak gülmeleri dikkat çekti. İki siyasetçiyi ve Dilek İmamoğlu'nu gülümseten haber ise bir süre önce Gelecek Partisi'ni kurarak siyasete geri dönen Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması ile ilgiliydi.

Davutoğlu'nun esprisi 3 ismi güldürdü

Kent Yaşam isimli İstanbul gazetesinin arka sayfasında yer alan haberde, Davutoğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan İsa Mesih Şahin'e mazbatasını verirken yaptığı esprili açıklama yer alıyordu. Davutoğlu bu açıklamasında, "İstanbul'u genç bir arkadaşımıza, 37 yaşındaİsa Mesih Şahin kardeşime emanet ettik. İstişareler neticesinde böyle bir karar aldık. İsa Mesih zuhur etti" demişti. Akşener'i ve İmamoğlu ailesi açıklamayı okuyup espriye birlikte güldüler.