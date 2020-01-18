Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çizimi hediye edildi.

Türkiye, yerli otomobil konusunda yaptığı çalışmalarda büyük bir başarı sağladı. TOGG, yerli otomobilin tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yaptı. Türkiye'nin yerli otomobili tüm dünya tarafından beğenildi.

"Deneme turu yapabiliriz"

Tanıtım töreninin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille bir tur atmak istediğini ifade etmişti.

CHP Lideri, "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil." şeklinde konuşmuştu.

Çizimi hediye edildi

Bu sözlerin üzerinden ardından TOGG heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, paylaşılan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'na yerli otomobilin çiziminin hediye edildiği görüldü.