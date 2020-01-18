Vedat Muriç'in sarı kartı gündem oldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in son dakikada sarı kart görmesi gündem oldu. Rıdvan Dilmen ve Tümer Metin konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kruse ve Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Ancak maçın skorundan çok Vedat'ın sarı kartları konuşuldu.

Fenerbahçe'de 80. dakikada sarı kart gören Vedat Muriç, Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak 90+3. dakikada bir sarı kart daha gören golcü oyuncu, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kurallara göre Vedat, kırmızı kart gördüğü için cezasını hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekecek. Eğer Vedat son dakikadaki kartı görmeseydi, Başakşehir maçında oynayamayacaktı.

"Buna her futbolcu başvurur"

Maçı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Şimdi maç bitti Vedat Muriqi'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten" dedi. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin ise "Vedat Muriç'in gördüğü ikinci sarı kartta etik çerçevesi falan değil. Buna başvurursun. Buna her futbolcu başvurur. Acilen kuralın değişmesi lazım" açıklamasında bulundu.