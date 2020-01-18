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Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması!

Galatasaray, sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru'nun taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.

Sarı kırmızılı takım, yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcunun taburcu olduğunu açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."

Galatasaray, Denizli maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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