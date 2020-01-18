Alanyaspor Kayserispor'u gole boğdu

Süper Lig'in 18. hafta maçında Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

Alanyaspor, Kayserispor galibiyetiyle birlikte maç fazlasıyla lider Sivasspor’la puan farkını 5’e düşürdü.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas Papiss Cisse ve Junior Fernandes (2) kaydetti.

Konuk ekip Kayserispor'un tek sayısı Henrique'den geldi.