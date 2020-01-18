Macron'un bulunduğu yeri paylaşan gazeteciye gözaltı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs, gözaltına alındı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Göstericiler tiyatro etrafına toplandı

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Sosyal medyada yazdı, gözaltına alındı

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.