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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füzeli saldırı

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan Afrin ilçe merkezini Grad füzesiyle hedef aldı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezine Grad füzesi saldırısı düzenledi.

Füzenin boş bir araziye isabet etmesi sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Afrin ve Azez'deki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, önceki gün de Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı birçok namlulu roketatar) füzesi ile hedef almış, 10 sivil yaralanmıştı.

Türkiye, SMO'nun desteğiyle 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı.

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