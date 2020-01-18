HABER /  SPOR

Cenk Gönen, Alanyaspor'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde olan milli kaleci Cenk Gönen'le sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki kaleciyle kadrosunu takviye etti.

6 aylık imza
Deneyimli teknik adam Erol Bulut'un raporu doğrultusunda alınan Cenk, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.

Son olarak Malaga'da oynadı
Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı.

Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Somali'de yine Türkler hedef! Müteahhitlere bombalı saldırı düzenlendi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklamalar! Kanal İstanbul'a atsınlar...
İtalya'dan Hafter'i kudurtacak açıklama! Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmeldir
Bakan Mustafa Varank'tan CHP'li Özgü Özel'in '81 ilde konuşturmazlar' tehdidine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Tarihi bir hata olacaktır
Ali Koç: Futbolun Obradovic'ini bulsam anahtarı teslim ederim
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı
Honda’dan PCX125 ve Forza250 modellerine özel kredi kampanyası
Çağlar Söyüncü'ye Barcelona kancası
Tüketiciler için yeni dönem! Tazminat hakkı geliyor
Açık lise 2. dönem kayıt yenileme işlemi son gün ne zaman?
Yorumlar