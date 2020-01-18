Cenk Gönen, Alanyaspor'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde olan milli kaleci Cenk Gönen'le sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki kaleciyle kadrosunu takviye etti.

6 aylık imza

Deneyimli teknik adam Erol Bulut'un raporu doğrultusunda alınan Cenk, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.

Son olarak Malaga'da oynadı

Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı.

Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.