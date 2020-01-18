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Çağlar Söyüncü'ye Barcelona kancası

Barcelona, Çağlar Söyüncü'yü transfer listesine aldı. 25 yaşı altı futbolcular için ekstra bütçe ayıran Katalan ekibinin sezon sonunda Leicester City'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla sergilediği başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü son olarak Barcelona'nın radarına girdi. Guardiola'dan sonra bu kez Barcelona, milli futbolcumuz için devreye girdi. 

Barcelona listeye aldı
25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonunda Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı. Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine Ocak'ta herhangi bir girişimde bulunmamayı planlayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi. 

38 milyon pound reddedildi
Manchester City 38 milyon pound değerinde teklif yaptı fakat Leicester City bu öneriyi reddetti. Brendan Rodgers geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yönetimin şu anda Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme üzerinde görüştüğünü söylerken, Çağlar'ın ise takımda mutlu olduğu ifade edildi. 

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