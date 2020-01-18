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Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

97 yaşında hayatını kaybeden, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Eski DSP Milletvekili ve Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve Rahşan Ecevit'in vasiyetine uygun şekilde pazar günü (yarın) devlet mezarlığına, merhum eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini söylediğini açıkladı.

Rahan Ecevit'in vefat haberi sonrası DSP Genel Başkan Önder Aksakal ise yaptığı açıklamada "Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar olacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz" demişti.

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