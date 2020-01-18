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Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi.

Konuk ettiği Fransa'nın ASVEL takımını 101-74 yenen Anadolu Efes, 5'i üst üste olmak üzere 17. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 80-74 mağlup olarak 12. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı 11. sırada tamamladı.

Sonuçlar
Khimki (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 102-94

Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya): 74-80

Maccabi FOX (İsrail)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 69-63

CSKA Moskova (Rusya)-Baskonia (İspanya): 94-90

Zenit (Rusya)-Valencia (İspanya): 81-86

Anadolu Efes-ASVEL (Fransa): 101-74

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya): 85-94

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-72

Panathinaikos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 96-94

Ligin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

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