Göz damlasıyla kocasını öldürdü

ABD'de kocasını göz damlasıyla zehirleyerek öldürüp ardından vasiyetini yakmakla suçlanan kadın 25 yıl hapse mahkûm edildi.

ABD'de kocasını göz damlasıyla zehirleyerek öldürüp ardından vasiyetini yakmakla suçlanan kadın 25 yıl hapse mahkûm edildi.

21 Temmuz 2018'de Güney Carolina'dan Lana Clayton, milyonlarca dolarlık evlerinde, kocası yere yığılana kadar suyuna Visine karıştırmasından bir yıldan uzun süre sonra taksirle cinayet işlemekten suçlu bulundu.

Otopsi raporu Stephen Clayton'ın tehlikeli seviyelerde kan damarlarını daraltarak göz kızarıklığını hafifleten tetrahidrozolin maddesi aldığını ortaya koydu. Polis, Lana Clayton'ın kocasına, bilgisi dışında göz damlası verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

"Bunun onun öldüreceğini asla düşünmemiştim"

Independent Türkçe’de Noyan Öztürk çevirisiyle yayımlanan Alex Woodward imzalı habere göre; 2016'da Clayton kocasını kafasının arkasından arbaletle vurmuş ve polise bunun kaza olduğunu söylemişti. Clayton daha sonra kocasını tartışmalarının ardından vurduğunu itiraf etmişti.

Clayton mahkemeye ikisi arasındaki "sorunların yıllar içinde tırmandığını" söyledi ve "Visine'i Stephen'ın içkisine çok düşünmeden koydum, bunu onu hasta ve rahatsız etmek için yaptım" ifadelerini kullandı. NBC bünyesinde yer alan WCNC'ye göre Clayton "bunun onu öldüreceğini asla düşünmemiştim" dedi.

Clayton, 31 Ağustos 2018'de cinayet ve ilaçla zarar verme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güney Carolina'da cinayet hükümleri arasında idam cezası da yer alıyor. Clayton, (daha hafif bir suç olan) taksirle öldürme suçunu kabul ederek idam edilmekten kurtuldu.

"Beni yalnız bırakmasını istemiştim"

York County savcıları, Charlotte'ta ABD Gazi İşleri Departmanı'na ait bir hastanede hemşire olan Clayton'ın, istismarcı davrandığı iddia edilen beş yıllık kocasının "acı çekmesini” ve “ona bir ders vermek” istediğini söyledi. Clayton, merdivenlerden düşene kadar zehirli su içtikten sonra üç gün boyunca acı çekmişti.

Lana Clayton'ın avukatları, kocasının şiddetli istismarına karşı hayatta kalmaya çalıştığını savundu. Clayton mahkemeye, "Beni yalnız bırakmasını istemiştim" dedi.

Savcılar Clayton'ın, kocasının ölümünden sonra servetini devralmayı sağlamak için vasiyetini yok ettiğini iddia etti. Mahkeme kayıtları Clayton'ın tutuklanmadan önce hap alarak ve ocağı sonuna kadar açarak kendini öldürmeye çalıştığını ve bir intihar notu bıraktığını ortaya koydu.