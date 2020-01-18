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Bundesliga'da 2020'nin ilk golünü Suat Serdar attı

Almanya Bundesliga'nın ikinci devre ilk maçında Schalke 04, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2 - 0 mağlup etti.

Veltins Arena'da oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Suat Serdar, 48'inci dakikada plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, aynı zamanda 2020 yılının da ilk gölüne imza atmış oldu.

Suat Serdar, karşılaşmanın 74'üncü dakikasında yerini Boujellab Nassim'e bıraktı. Maçı 58'inci dakikasında bu kez Gregoritsch Michael sahneye çıktı ve Schalke 04'ü 2-0 öne geçiren gole imza attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Schalke 04, rakibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu da 69'uncu dakikada Raman Benito'nun yerine oyuna dahil oldu.

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