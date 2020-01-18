Hafter'in sözcüsüne bak sen! Türk askerini küstahça tehdit ediyor

Türkiye karşıtı olan darbeci General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin tezkere kararına ilişkin küstah bir açıklamaya imza atarak "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" dedi.

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan petrol kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sky News'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.

"Türk askerinin sonu gelecek''

Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu.

Sözcü, "Petrol limanlarını kapatan Libya halkıdır ve biz onları korumalıyız" diye ekledi.

"Türkiye ateşkesi ihlal etti''

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye ateşkesi ihlal ve suistimal etti, deniz ve hava yoluyla ülkeye daha fazla Suriyeli terörist ve silah gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Liman bölgesi Zuveytine'de bulunan petrol tesislerinde üretim, protesto gösterilerinin ardından durdurulmuştu.

Libya, 2010 yılında günlük 1.6 milyon varil petrol üretirken, NATO müdahalesi sonrası yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Cihat çağrısı yapmıştı

Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından Türk ordusuna karşı 'seferberlik ve cihat çağrısı' yapmıştı. Türkiye Libya'da, Hafter'le çatışma içinde bulunan ve ülkenin batısını kontrol altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.