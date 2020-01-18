Aydın Polis Özel Harekat'ın aslanları bölgeye dualarla uğurlandı

SURİYE’nin kuzeyinde PKK/YPG, DEAŞ ve benzeri örgütlere yönelik olarak yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alacak Aydın Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla bölgeye uğurlandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda görev alacak olmasından dolayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen uğurlama ve kurban kesimi programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, “Ülkemizin ve milletimizin bekası için devletimiz; Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla Barış Pınarı Harekatını planlamıştır. Kahraman silah arkadaşlarım, vatansever kardeşlerim bu çok özel bir görev, Allah herkese nasip etmez. Bunun için hepinizin gönüllü olduğunu biliyorum. Bunu daha önce Van’da da yaşamıştık. İnşallah planlanan sayıda arkadaşımızı harekat bölgesine uğurlayacağız. Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değmesin, hepinize kazasız belasız görev yapmanızı diliyorum. Bu ayrıcalıklı, kutsal ve özel göreve gönüllü olan tüm arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum. Allah burada görev yapan tüm güvenlik görevlilerimizin yar ve yardımcısı olsun. Geride bıraktığınız aileleriniz bize emanet, her konuda ailelerinizin yanında olacağız. Gözleriniz arkada kalmasın, yolunuz açık olsun. Hepinize hayırlı görevler diliyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ekici’nin konuşmasının ardından kurban kesilerek, PÖH personeli dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.