Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini uzatma kararı aldı. Siyah beyazlılar, milli futbolcuyla yeni kontrat yapacak.

Beşiktaş, sakatlığından dolayı uzun zamandır sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatıyor.

Siyah beyazlılarla kontratı Haziran 2021’de sona erecek milli futbolcunun sözleşmesi, 3.5 + 1 yıl olarak revize edildi. Yapılacak yeni mukaveleyle Dorukhan’ın 350 bin Euro olan yıllık ücreti yaklaşık 1 milyon Euro’ya çıkacak.

Beşiktaş’a geçen sezonun başında Eskişehirspor’dan bedelsiz olarak transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlılarla çıktığı 33 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.