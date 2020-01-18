Beslenme uzmanı: Kırmızı et tüketimi günlük 70 gramı geçmemeli

Gastroenterolog ve beslenme uzmanı Galina Bartaşeviç, kırmızı etin neden tehlikeli olduğunu ve sağlığa zarar vermemesi için tüketilmesi gereken miktar hakkında bilgi verdi.

E1.RU portalında yer alan habere göre Bartaşeviç, kırmızı etin kanserojen madde içerdiğini ve bu nedenle sınırlı mitarda tüketilmesi gerektiğinini belirtti.

Kırmızı etin günlük normunun 70 gramdan fazla olmadığını ve haftada yarım kilodan fazla tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bartaşeviç, yabancı bir rolü olan pıhtılaşmış protein alaşımının, yüksek onkoloji riski olan gastrointesnial hücreleri kışkırtığını kaydetti.

Beslenme uzmanı, kırmızı etin hiçbir durumda kızarmış yağlı kabuk bağlamasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, tartar ve kanlı biftekte olduğu gibi yarı pişirme yöntemlerinin de tehlikeli olduğunu ifade etti.