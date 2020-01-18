Bocuk gecesi nedir neler yapılır 2020 bocuk gecesi adetleri

Edirne Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen "Bocuk Gecesi" bu yıl 18 Ocak 2020 Cumartesi gecesi yapılacak. Onbinlerce kişi 'korku' dolu bu gece için köye akın ediyor. Peki bocuk gecesi nedir, neler yapılır, bocuk gecesi adetleri neler?

Edirne Keşan'a bağlı Çamlıca Köyü 950 nüfuslu tarihi evleriyle bilinen şirin bir köy. Bu köyde yıllardır süren bir gelenecek var; Bocuk gecesi... Avrupa'daki 'cadılar Bayramı'na benzetilse de Bocuk Gecesi çok eski bir Balkan geleneği. Korku gecesi olarak bilinen Bocuk gecesi her yıl kış aylarında düzenleniyor. Peki neyin nesi bu Bocuk gecesi, neler yapılıyor, katılmak isteyenler köye nasıl gidiyor?

Bocuk Gecesi nedir?: Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde düzenlenen Bocuk Gecesi bin yıllık bir Balkan geleneği. Bocuk diye adlandırılan esrarengiz varlığın beyazlar içinde 'insan' suretinde gezdiğine inanılıyor. Gelenek batıdaki 'Cadılar Bayramı'na benzetilse de ondan biraz farklı.

Bocuk gecesinde neler yapılıyor? : "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz de Bocuk gecesinin geleneksel yemekleri. Bu gecede çarşaflara sarınıp yüzlerini boyayan köylüler, komşularını 'Bocuk geliyor' diyerek korkutuyor.

Neden kabak? : "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Bocuk gecesinde tahta geleneği : "Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Bocuk gecesi bu sene ne zaman? : Kışın en soğuk gecesinde düzenlenen Bocuk Gecesi bu sene 18 Ocak cumartesi günü yapılacak. Çamlıca Köyü'ndeki bu geceye çok yoğun katılım oluyor. Bu yıl da köye 40 binden fazla kişinin gitmesi bekleniyor.

Bocuk gecesi hazırlıkları : Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bu sene düzenlenecek Bocuk Gecesi'nin Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleşeceğini söyledi. Bocuk Gecesi" etkinliği için bu yıl titiz bir çalışma yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.

40 bin kişi bekleniyor : Bocuk geleneğinin ocak ayının en soğuk haftasında sürdürüldüğünü anlatan Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

-"Bin yıl önce Balkanlar'da bir arada yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar, soğuktan ve kötülüklerden korkmamak için gelenek üretmişler. Müslümanlar o gece kabak tatlısı yiyormuş, Hristiyanlar da domuz. Ortak bir yaşam, ortak gelenek ama yiyecekler farklı. Bu gelenek günümüze kadar süregeldi. Biz de bunu Çamlıca köyümüzde devam ettiriyoruz. Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz."