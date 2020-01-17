İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı, Suriye'deki kamplardan alınarak Türkiye'ye getirilen 4 yabancı terörist savaşçı daha ülkelerine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.