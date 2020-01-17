Kanal İstanbul ÇED Raporu onayına Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi

Kanal İstanbul ÇED Raporu'nun onaylanmasıyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul'a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, "ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil." ifadelerini kullandı.

"Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız"

İmamoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Süreci takip etmeye devam edeceğim. Bugün askıda kalan 1:100.000 imar planına itiraz edeceğiz. Bakanlık tarafından düzensiz hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın, düşünceler alınmaksızın bir karar verilmiştir. Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok.

"Her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır"

-Kanal İstanbul için, 100.000 plan değişikliği sürecinde her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır. Ben bugün bu plana itirazımı vereceğim. Süreci bununla da bitmiyor. ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum.

"İhanet için tüm hukuki yolları kullanacağı..."

-Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var. Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul’un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük ‘ihanet’ için tüm hukuki yolları kullanacağı...