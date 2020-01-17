HABER /  SPOR

TFF'den transfer tescili ve tribün açıklaması!

Kulüplere futbolcu sözleşmelerini transfer dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar kulüp lisans kuruluna sunma zorunluluğu getirildi. Artık tribüne ayakta seyirci alınabilecek.

TFF Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yapılan değişiklikle TFF'nin, Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirdiği ifade edildi. 

Bu sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu.

Tribüne ayakta seyirci alınabilecek
TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı. 

Yayın hakları düzenlemesi
Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.

• Süper Lig kulüpleri özel maçlarını 50 bin TL'den düşük bedelle yayınlatamaz, ücretin %10'unu TFF'ye öder.

• Süper Lig kulüpleri özel maçlarını kulüp TV, internet sitesi veya sosyal medyadan yayınlaması halinde TFF'ye maç başı 5 bin TL öder.

İlgili Haberler
TFF mali yardım başvurusunun son gününü açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ersun Yanal satışına onay verdi! Yıldız futbolcu İtalya yolcusu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hadi Özışık'tan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden 5 kadına çağrı
Beşar Esad saldırdı! 13 bin sivil Türkiye sınırı hattı yakınlarına gidiyor
UEFA raporuna göre Türkiye'nin en borçlusu Fenerbahçe
AK Partili Kaya açıkladı! İşte Suriyelilere harcanan para
Metin İyidil'e beraat kararı veren hakim hakkındaki FETÖ ihbarı hasıraltı edilmiş
Erdoğan gazetecinin sorusunu gülerek yanıtladı: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katıyor
'OT' dergisini soydular! 'Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'
Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek
Farklı sitelere üye olmak için Facebook'u kullananlar dikkat etmeli
Emre Can Juventus'tan ayrılmak istiyor
AUZEF vize sonuçları açıklandı TC ile AKSİS sonuç sorgulama
Yorumlar