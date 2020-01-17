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'OT' dergisini soydular! 'Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'

Kültür ve sanat yayını yapan OT dergisine giren hırsızlar; dolaplardaki 4 taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak kayıplara karıştı.

Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirten OT Dergisi Halkla İlişkiler Direktörü Melissa Gençay, ''Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'' diye konuştu.

Direkt dergi katına çıktılar

8 Ocak sabaha karşı yüzlerini kapüşonla saklayan iki kişi, Nişantaşı Akkavak Sokak'ta derginin bulunduğu iş hanına geldi. Hanın kapısını zorlayarak açan şüpheliler, doğrudan derginin bulunduğu 2. kata çıktı. Yanlarında getirdikleri aletlerle iş yerinin kapısını kıran şüpheliler, ortalığı karıştırmaya başladı.

Toplayıp kaçtılar

Şüpheliler dolaplarda bulunan 4 adet taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak hızlı adımlarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı.

Sabah dergiye gelen çalışanlar ise yaşadıkları kısa süreli şokun ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak şüphelilerin peşine düştü.

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