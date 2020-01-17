Emeklilere zamlı maaş bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşı bugün hesaplara yatmaya başlıyor. SSK emeklileri bugünden itibaren, Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak'ta yüzde 6,5 oranında zamlı aylıklarını çekebilecek.
Yeni yılla birlikte 12,5 milyon emekli, dul, yetim ve 3 milyonun üzerindeki memurun yüzü güldü. Emekliler bugünden itibaren yüzde 6,5 zamlı aylıklarını almaya başlıyor.
Ödemeler emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatacak, 28 Ocak tarihine kadar sürecek. SSK emeklileri bugün itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak.
76-382 TL artış olacak
İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak. Maaşlarda yüzde 6,5 artışla 76,82 ile 382,67 lira arasında artış görülecek.
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesiye denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.