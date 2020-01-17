Eşinin telefonunda erkek fotoğrafı gören koca eşini öldürüp intihara kalkıştı

İSTANBUL Sancaktepe'de, eşinin telefonunda erkek fotoğrafı görüp aldatıldığını düşünen adam, karısını öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Başarılı olamayınca da polisi arayıp teslim oldu.

7 yıl önce evlenen çift, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşayan ikili, 5 yaşındaki çocuklarını düşünerek barışmaya karar verdi. Aile büyüklerinin de araya girmesiyle yeniden aynı evde yaşamak için harekete geçen karı-koca, yeni bir ev kiraladı.

"Eşimi öldürdüm, gelin beni teslim alın"

Yeni kiraladıkları evin temizliğinin bittiği esnada, çiftin arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla birlikte cinnet geçiren öfkeli koca, eşini bir kaç yerinden bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendi canına da kıymayı deneyen adam başarılı olamayınca, emniyet güçlerini arayıp, "Eşimi ölürdüm, gelin beni teslim alın" dedi.

"Telefonunda bir erkek fotoğrafı gördüm"

Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralı adam da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir süre ayrı yaşadık. Boşanmaktan vazgeçtik. Dün eşimin telefonunu karıştırırken bir erkek fotoğrafı gördüm, şüphelendim. Tartışınca öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.