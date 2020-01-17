HABER /  EKONOMİ

ING Türkiye konut kredisi faiz oranını düşürdü Bakın faizi kaça indirdi!

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti. ING Türkiye, konut kredisi faizlerini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.98'den 0.94’e indirdi.

Daha önce konut kredisinde faiz oranını 0.98'e indiren ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye’nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, “ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Kaya açıkladı! İşte Suriyelilere harcanan para
Metin İyidil'e beraat kararı veren hakim hakkındaki FETÖ ihbarı hasıraltı edilmiş
Erdoğan gazetecinin sorusunu gülerek yanıtladı: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
Devlet Bahçeli voleybol paylaşımına çok kızdı! Terbiyesizce yaklaşım
Alman basınının Libya zirvesi iddiası! Erdoğan Merkel'e baskı kurdu
Ali Babacan cephesi ikiye bölündü Babacan'dan sonra partideki en etkili isim
ÖNCEKİ HABERLER
Gustavo Campanharo imzayı böyle attı
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı
Steven Nzonzi İngiltere yolunda
Microsoft’tan 1 milyar dolarlık “karbon negatif” yatırımı
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar