ING Türkiye konut kredisi faiz oranını düşürdü Bakın faizi kaça indirdi!

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti. ING Türkiye, konut kredisi faizlerini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.98'den 0.94’e indirdi.

Daha önce konut kredisinde faiz oranını 0.98'e indiren ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye’nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, “ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.