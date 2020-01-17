HABER /  SPOR

Gustavo Campanharo imzayı böyle attı

İhlas Haber Ajansı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, kulüp tesislerinde düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladı ve görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hafta içinde ailesi ile birlikte Kayseri'ye gelen Gustavo Campanharo sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine katıldı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu törende Gustavo Campanharo kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Sarı-Kırmızılı takımda 88 sırt numaralı formayı giyecek olan Campanharo orta saha ve forvet arkasında etkili bir isim.

İlgili Haberler
Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin İyidil'e beraat kararı veren hakim hakkındaki FETÖ ihbarı hasıraltı edilmiş
Erdoğan gazetecinin sorusunu gülerek yanıtladı: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
Devlet Bahçeli voleybol paylaşımına çok kızdı! Terbiyesizce yaklaşım
Alman basınının Libya zirvesi iddiası! Erdoğan Merkel'e baskı kurdu
Ali Babacan cephesi ikiye bölündü Babacan'dan sonra partideki en etkili isim
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna yorum: Mektup gizli açıklamam doğru olmaz
ÖNCEKİ HABERLER
2020 yaz tatili ne zaman başlıyor MEB okul tatilleri takvimi
Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı
Steven Nzonzi İngiltere yolunda
Microsoft’tan 1 milyar dolarlık “karbon negatif” yatırımı
Burslarından artırıp bir yetime hami oldular
Kubilay Aka mesajları ne yazdı Miray Daner ihaneti
Yorumlar