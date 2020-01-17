Burslarından artırıp bir yetime hami oldular

TÜRKİYE’nin, kendi ülkelerinde açtığı sınavlara girerek burslu bir şekilde İstanbul’da imam hatip okumaya hak kazanan 26 farklı ülkeden 33 öğrenci, aylık burslarından artırarak 3 yıldır bir yetimin sponsorluğunu üstleniyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 53 ülkede yaklaşık 95 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. Okullardaki ve kurslardaki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor. Bu okullardan bir tanesi de 12 yetime hamilik eden İstanbul Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Türkiye’den çeşitli kurumların kendi ülkelerinde açmış olduğu sınavlara girerek İstanbul’da okumaya hak kazanan öğrenciler, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiyeli bir yetimin aylık masraflarını üstleniyor. 33 kişilik 12/E sınıfını, çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye’de okurken aldıkları aylık burslarla bir yetime 3 yıldır hamilik yapıyor oluşu, onları diğer sınıflardan ayırıyor.

“Keşke daha fazla imkanımız olsa da daha fazla yetime baksak”

4 yıldır Türkiye’de eğitim gören 17 yaşındaki Ugandalı İmran Kabuye, sınıfça projeye başlama nedenlerini “Bu işe tüm insanlığın sahip çıkması lazım. Herkes bu projeye destek olursa insanlık ancak bu şekilde kalkınabilir. Sadece insan olarak değil bizler Müslüman olarak da zaten yetim kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor çünkü İslam bunu teşvik ediyor” diye özetledi. İmran Kabuye, duygu ve düşüncelerini şöyle özetledi:

“Bu yıl lisede son sınıf öğrencisiyim. İnşallah sene sonunda yine Türkiye’de bir tıp fakültesini kazanmayı arzu ediyorum. Eğitimimi tamamlayınca da memleketim Uganda’ya dönüp milletime hizmet etmek istiyorum. İyilikte Yarışan Sınıflar projesini en başından beri takip eden arkadaş grubunun içindeyim ben de. Hatta bu grubun içerisinde kendisi de yetim kalan öğrenciler var. Ama onlar da hamd olsun ki sahip çıkıyorlar projeye. Aylık elimize geçen burs miktarı belki Türkiye şartlarına göre çok fazla değil. Ama bu miktar ha 10 TL fazla ha 5 TL az, bir şey fark etmiyor. Bu bilinçle bakıp niyet ettiğimizde bursumuz bize de yetiyor, sponsorluğunu üstlendiğimiz yetim kardeşimize de.

Biz bu sınıfta çok farklı coğrafyadan arkadaşlar olarak bir aradayız. Bazılarımızın ülkesinde başka milletlerden yardım kuruluşları var. Ve karşılık beklemeden sadece samimi niyetlerle mağdur milletlere yardım ediyorlar. Bizim Uganda’da da hem Türkiye’den hem dünyanın çeşitli ülkelerinden STK’lar var. Onlar bize yardım ediyorsa biz de gayet başka bir milletin mağdur evladına yardım edebiliriz diye düşündük ve ortak noktada buluşmak için Türkiyeli bir yetime sponsor olma kararı aldık. Çok şükür ki 3 yıldır da aralıksız devam ediyoruz. İmkanımız bir yetime bakmaya yetiyor. Ama daha fazla imkanımız olsaydı belki de her birimiz bir yetim sponsorluğu üstlenirdik. İnşallah günün birinde bunu da başarabiliriz.”

26 farklı ülkeden geldiler

Dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiyeli bir yetime hamilik yapan öğrencilerin uyrukları ise şu şekilde:

Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çeçenistan, Endonezya, Etiyopya, Gana, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Nijer, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Ürdün.