Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna yorum: Mektup gizli açıklamam doğru olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı. Pazar günü Berlin'de olacağız. Bu konuları Putin ile etraflıca ele alacağız. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici.

''İdlib'de 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi''

Sadece İdlib deyip geçemeyiz kuzeye doğru koridorda sıkıntı var. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz. İdlib'de 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi. Bahane her zaman hazır, terör örgütleri orada şunu yapıyor bunu yapıyor. Hepsi yalan.

''Hafter güvenilir bir adam değil''

Kocasını kaybetmiş bir anne orada çadırların altında yer bulmaya çalışıyor, bunlar sivil. Berlin Libya ağırlıklı gibi görünse de İdlib konusunu da gündeme getirmeyi düşünüyorum. Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam değil. Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Berlin'de bunu açıkça göreceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözlerin arkasında dururlar.

''Bu mektup gizli bir mektup. Açıklamam doğru olmaz''

- (Kanal İstanbul için İmamoğlu'nun mektubu) Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz. Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim. Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir.

''Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz''

- Ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi çevremizi tehdit eden Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İki yakasıyla faklı bir projelendirmeyle İstanbulumuz güzellik kazanacak.

''Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız''

Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız. 24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'a gelecek."