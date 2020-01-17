Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara ücretsiz ulaşım müjdesi

İSTANBUL 'da ulaşımla ilgili güzel gelişmeler var. İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi mecliste oybirliği ile kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapması genişletildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden konu ile ilgili, "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bir vaat daha hayata geçti

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir.Hayata geçen uygulama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.