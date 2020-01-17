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Ukrayna başbakanı Honcharuk istifa etti sebebi ses kaydı

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy'nin ekonomi programlarını eleştirdiği bir ses kaydının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Zelenskiy, Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifa mektubunu değerlendirecek.

AFP'nin aktardığına göre, Honcharuk'un Zelenskiy'nin ekonomi politikalarını açıkça eleştirdiği bir ses kaydının sızmasının ardından istifa ettiği belirtiliyor.

Honcharuk, istifanın ardından Facebook'ta yaptığı açıklamada şunları yazdı:

Başkan'ın programını tamamlama görevine geldim. O benim için açıklık ve nezaket modeli. Fakat Başkan'a olan saygı ve güvenimize yönelik herhangi bir şüphe oluşmaması için bir istifa mektubu yazarak kendisine ilettim.

Honcharuk, göreve 29 Ağustos 2019'da gelmişti. 35 yaşındaki Honcharuk, Ukrayna'nın en genç başbakanı olmuştu.

Rusya'da da Vladimir Putin'in anayasada değişiklik açıklamalarının ardından Medvedev hükümeti istifa etmişti.

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