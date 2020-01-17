Ahmet Taşgetiren'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Gelecek Partisi’nin kurucu başkanı Ahmet Davutoğlu ile yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan’a yönelik bazı ithamlara tepki gösterdi. Taşgetiren

Taşgetiren, bugünkü “Hataları paylaştırmak” başlıklı köşe yazısında AK Parti çevreleri tarafından eski Başbakan Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Babacan’a bazı suçlamalar yöneltildiğini ifade ederken şunları söyledi:

Burada sorulacak soru şu: 17 yıllık iktidarın, Davutoğlu ve Babacan’ın sorumluluk üstlendiği 15 yıllık sürede, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı dış politika, güvenlik meseleleri, ekonomi üzerine herhangi bir şey yapmamışlar mı? Suriye politikası Milli Güvenlik Kurulu masasına yatırılmamış mı? Davutoğlu Suriye politikasını tek başına mı belirlemiş, Babacan IMF ile elele verip memleketi faize batırmış da Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın haberi olmamış mı?

Memleket her bakanın alıp başını gittiği devletçiklere mi bölünmüş?

Memleket her bakanın alıp başını gittiği devletçiklere mi bölünmüş? Açılım politikalarında Beşir Atalay başına buyruk muymuş, FETÖ yargıda emniyette, orduda örgütlenirken MİT görmemiş mi, Askeri istihbaratın haberi olmamış mı, MİT Cumhurbaşkanı’nı, Başbakan’ı uyarmamış mı?

Bu şekilde birçok sorununu yöneltilebileceğini aktaran Taşgetiren, şöyle devam etti:

Davutoğlu ve Babacan konuşur

Suçlama olursa – ki şu an meydan boş olduğu için ağzı olan konuşuyor- cevabı da olur. Siz bir şey söylerseniz, cevap verenler de olur. Gelecek Parti’sinin Genel Başkan yardımcısı seçilen Etyen Mahçupyan T24’e verdiği mülakatta “Davutoğlu bildiklerini söylerse yakın tarihin başka türlü yazılması gerekir” demiş. Davutoğlu’nun da Babacan’ın da bildikleri pek çok şeyin olması son derece normal. “Suriye senin eserin” denirse Davutoğlu, “Faizci-IMF”ci” diye suçlanırsa Babacan konuşur.

Dileyelim üslup hassasiyeti gözetilsin

Önümüzdeki dönem, siyasetin en hareketli alanı muhafazakâr zemin olacak gibi görünüyor. Muhafazakâr zihin dünyası için önemli bir tecrübe yaşanacağı muhakkak. Dileyelim, üslup hassasiyeti gözetilsin.

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