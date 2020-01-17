Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını eleştirerek CHP'li belediyelerde verilecek olan asgari ücret miktarını 2500 TL olarak açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Hükümetin dış politikasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili bombayı patlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre Asgari Ücret CHP'li tüm belediyelerde net 2500 lira olarak uygulanacak. Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ile yapılan pazarlıklar sonucu 2020 yılı için asgari ücreti net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti.

2500 lira asgari ücret uygulanacak belediyeler

CHP son yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 21 il belediyesinde seçimi kazanmıştı. 31 Mart 2019 seçimlerine göre CHP yönetiminde il ve ilçelerle birlikte toplam 240 belediye bulunuyor.

Asgari ücretin net 2500 lira olarak uygulanacağı CHP'li belediyeler şunlar :

-İstanbul

-İzmir

-Ankara

-Adana

-Antalya

-Ardahan

-Artvin

-Aydın

-Bilecik

-Bolu

-Burdur

-Çanakkale

-Edirne

-Eskişehir

-Hatay

-Kırşehir

-Mersin

-Muğla

-Sinop

-Tekirdağ

-Yalova