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Yetiştiricilere 84,8 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak

"Ödemeler, bugün hesaplarda olacak" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. " ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada yetiştiriciler için destek ödemelerinin bugün yatırılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

"84,8 milyon lira ödemeye yapacağız"

Bakan Pakdemirli açıklamasında şunları kaydetti:

Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak.

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