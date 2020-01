Hamaney’den 8 yıl sonra ilk kez cuma namazını kıldıracak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran'da 2012 yılından bu yana ilk kez Cuma namazını kendisi kıldıracak.

İran’ın Mehr haber ajansı, 80 yaşındaki Hamaney’in Cuma namazını Tahran’ın Musalla Cami’nde kılacağını bildirdi.

Haberde, yetkililerin, “İran halkının bir kez daha birliğini ve ihtişamını ortaya koyacağı” yönündeki sözlerine yer verildi.

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi’nin 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla 2012’de kıldırmıştı.

‘Mesaj vermek istediğinde yapıyor''

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy’den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

BBC Farsça’dan Kasra Naji, Hamaney’in en son Cuma namazını kıldırdığı zaman Arap Baharı’nın en yoğun günlerinin yaşandığına dikkat çekti.

Naji, “O dönemde, hutbeyi Arapça vererek, Arap dünyasında da duyulmasını sağlamıştı. Arap coğrafyasında yaşananları İslami Uyanış olarak nitelendirerek, olaylara yön vermek istemişti. Ancak başaramadı” dedi.