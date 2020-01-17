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Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'ye şok suçlama! Bazı cemaatler...

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayında CHP'yle ilgili şok suçlamalarda bulundu. Cübbeli Hoca ''CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var'' dedi.

Siyaset-cemaat ilişkisine değinen Ünlü "Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor CHP'ye de oyunu veriyor" dedi. Bu sözlerin ardından moderatörden gelen "Hangi cemaat?" sorusuna ise cevap vermedi. 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Gazeteciler Süleymancılar dedi

Siyaset-cemaat ilişkisiyle ilgili konuşan Cübbeli, "Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor CHP'ye de oyunu veriyor" dedi. Bu sözlerin ardından moderatörden gelen "Hangi cemaat?" sorusuna yanıt vermedi. Ancak programa katılan gazeteciler "Süleymancılar" dedi.

CHP ile pazarlık yapıp oylarını onlara veriyorlar

Ünlü'nün siyaset-cemaat ilişkisiyle ilgili açıklamalarından satır başları: "Bir tarikat ve cemaat ben burada rey verip, pazarlık yapayım. Bazı cemaatler isimlerini vermeyelim, bunlar adamlar tarikat ehli, rabıta yapıyor vs. bunlar CHP'ye rey veriyor. Antalya'da konuşuyorlar, sen bana kaç yurt vereceksin diyor, bu pazarlığı yapıyor CHP'ye de oyunu veriyor."

Mahmut Efendi, Baykal'la bile görüşmüştür

"Mahmut Efendi, 'Ben Erbakan'la görüşüp de Türkeş'le görüşmem' demez. Baykal'la bile görüşmüştür. Dini yapılar sosyal yapılar değil mi aynı zamanda. Siyaset de sosyal bir şey değil mi? Burada benim zemmettiğim pazarlıktır, kontenjan, bakan, ihale istemektir. Hangi cemaat bunların içindeyse ben bunlardan bizarım."

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