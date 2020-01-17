Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı Adama Soumaoro'yu istiyor

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan defans oyuncusu Adama Soumaoro'yu yakın takibe aldı.

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bordo-mavili ekip son olarak Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı Adama Soumaoro'yu radarına aldı.

Yazıcı'nın takım arkadaşı olan 27 yaşındaki Fransız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen bordo-mavililer, FFP'ye takılmamak için formül ararken Lille ile de temasları sürdürüyor.