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Emre Akbaba'nın kontratına özel madde

Galatasaray'ın, Emre Akbaba'nın kontratına 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu da ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 20 Aralık'ta gerçekleşmiş, Çaykur Rizespor'la eşleştiklerini öğrenen Fatih Terim'in ilk işi Emre Akbaba'yı yanına çağırmak olmuştu.

8 ay sonra gol attı
Sabah'ın aktardığı habere göre; Fatih Terim "Rize çıktı. Ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın'' derken, hocasını haklı çıkaran Emre ayağının kırıldığı Rize'deki statta futbola geri döndü ve 8 ay sonra ilk resmi maçında gol attı.

"15 milyon Euro'ya serbest kalır'' 
Çaykur Rizespor maçında performansıyla umut veren Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki KAP'a açıklanmayan gizli detay ortaya çıktı. Emre'nin 2021'de sona erecek sözleşmesinde "15 milyon Euro'ya serbest kalır'' maddesi bulunuyor.

Fiorentina transfer etmek istedi
Galatasaray'a imza atarken Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan teklifler alan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu koyuldu.

Terim'in yeni gözbebeği
Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray'ın ikinci yarıdaki 10 numarası Emre Akbaba olacak. Fatih Terim'in, Emre Akbaba'nın dönüşüyle eli güçlenirken sadece Belhanda'ya bağımlı kalmaktan da kurtuldu ve alternatifi çoğaldı.

4 milyon Euro'ya almıştı
Galatasaray geçtiğimiz sezonun başında Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro bedelle Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

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