Kubilay Aka mesajları ne yazdı Miray Daner ihaneti

Oyuncu Kubilay Aka'nın son günlerde başı ifşa mesajları ile dertte. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner ile yeniden barışan Kubilay Aka, İzmirli genç bir kıza seks mesajları atmış, Miray Daner hakkında söyledikleri ise tam bir bomba! Peki genç oyuncu Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde rol ladı?

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka son günlerde oyunculuğu ile değil magazin basınını mesgul eden çapkınlıkları ile gündemde. 25 yaşındaki genç bir kıza DM'den seks içerikli mesaj atan Kubilay Aka'nın başı derde girdi ve oyuncu yeni açıklamalar yaptı.

Vatanım Sensin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çift, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ayrılıkları kısa süren Kubilay Aka ile Miray Daner, birbirlerine ikinci bir şans vermişlerdi.

Fakat günlerce konuşulacak bir bomba ortaya atıldı. Kubilay Aka'nın, sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla mesajları ifşa oldu! Ünlü oyuncu, İzmir'de yaşadığı ve 25 yaşında olduğu söylenen kadına cinsel içerikli mesajlar atmış, ardından da buluşmuşlardı.

Buluştuğu İzmirli kadının kendisine sevgilisi Miray Daner ile olan ilişkisini hatırlatması üzerine ünlü oyuncu bombaları ard arda sıralamış...

Ciddi bir şey yaşamıyoruz: "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı vermiş. Ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söylemiş...

Arada gelip kalıyor, gereksiz yani: Kubilay Aka'nın Miray Daner ile söyledikleri ise bu kadar değil..

Aka, Miray Daner için; Sevgilim arada gelip kalıyor gidiyor, gereksiz yani" sözleri ise olay oldu. Birkaç kez buluştuktan sonra kadından hoşlanmayan Kubilay Aka, bir daha görüşmeme kararı almış, ardından da "mesajları ifşa ederim" tehdidiyle karşılaşmış.

Bunun ortaya çıkmasıyla Kubilay Aka canlı yayına bağlandı ve olayın doğru olduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı yayınla bağlanan Kubilay Aka iddiaları kabul etti ve savcılığa başvuracağım dedi.

Kubilay Aka; "Bugün savcılığıda başvuracağım. Hukuki süreç ile halledeceğim. Dün akşam bu kızı şikayet etmek için karakola gittim. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir.

"Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dinlemedi."

"Bazen insanlara güvenirsiniz başınıza böyle işler gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."

Mesajların ortaya çıkmasıyla ikinci kez ihanet iddiasıyla sarsılan Miray Daner, bu konuda sessizliğini koruyor...

Peki son olarak fenomen dizi Çukur'da Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur.

Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırdı.

Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.