İtalya Başbakan Conte'den çarpıcı açıklama! AB Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte taraflar arasında ateşkes sağlandıktan sonra AB'nin Libya'ya asker gönderebileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte, Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konferansı gündemini değerlendirdi.

Giuseppe Conte, "Libya'ya asker gönderilmesi, değerlendireceğimiz olasılıklardan biri. Ama biz, pozisyonlarımızı karşılaştırarak durumu barışçıl çözüme yönlendirmeye çalışmalıyız" dedi.

"Buna açık olduğumuzu şimdiden söyleyebiliriz''

Ansa haber ajansının aktardığına göre Conte, "Askeri seçenek bir yana bırakıldıktan sonra Libya’ya arabuluculuk ve barış askerini gönderme yönündeki çalışmalar seçenek haline gelecek. Buna açık olduğumuzu şimdiden söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Berlin konferansına katılmaya hazır olduğu yönündeki haberlerin 'güzel sinyal' olduğunu söyleyen Conte, bu bağlamda, Libya’nın geleceğini mutlaka bu ülkenin temsilcilerinin katılımıyla konuşulması gerektiğini kaydetti.