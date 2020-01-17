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İşte Arda Turan'ın gönlünde yatan takım

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, deneyimli oyuncu için iki kulüple görüştüğünü ifade ederken ''Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor” dedi.

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis’le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo’yla masa oturdu. Ancak, Arda’nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı.

Akşam'da yer alan habere göre; Ahmet Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

''Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor''
Arda’yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor” dedi.

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