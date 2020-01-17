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Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektupta sürpriz Hande Fırat yazdı

Hande Fırat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektupta Kanal İstanbul'un yapılmama gerekçelerinin olmadığını yazdı.

Ankara’daki Akıllı Şehirler ve Belediyeler Toplantısı’na Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği mektup damga vurdu. Peki mektupta neler vardı? 

Hürriyet yazarı Hande Fırat mektubun içeriğine ulaştı ve ayrıntıları bugünkü köşesinde paylaştı.

Kanal İstanbul yok

Kamuoyuna yansıyan bilginin aksine Kanal İstanbul projesinin neden yapılmaması gerektiğine ilişkin İmamoğlu’nun gerekçelerinin mektupta olmadığı aksine hükümet ile belediye arasındaki normalleşmeme nedenlerinin anlatıldığını yazan Fırat, mektuba ilişkin edindiği bilgileri paylaştı:

3 konuda dert yanmış

"Melen Barajı etrafında dönen tartışma.
Şehir hastanesine giden metro hattının durması konusundaki tartışma.
İstanbul’da Kanal İstanbul proje güzergâhındaki arazi hareketliliği tartışması.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu üç konuda bakanların Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi verdiğini iddia ediyor. Mektupta, bakanlıkların iddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tezleri ve karşılaştığı zorluklar yer aldı. Hem bakanlıklar hem de bürokraside karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatıldı. 

İmamoğlu, “Bu sistematik yanlışlıklar hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki normalleşmeyi engelliyor” ifadesini kullandı. Talebinin “Hükümet ile İBB arasında normalleşme sürecine geçilmesi” olduğunu belirtti. “İstanbul’un sorunlarını hükümetimizle birlikte çözmek istiyoruz” temennisi de yer aldı. Mektubun son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebini hatırlatarak “Arzu ettiğiniz her konuda bilgi ve belge sunmaya hazırım” dedi."

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