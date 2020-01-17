İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Ongun bütün engellemelere rağmen hizmetimiz devam edecek mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'kredi' tartışmaları devam ediyor. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl önce durdurulan metro hatlarını harekete geçirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında kredi buldukları 3 hat için Hazine'den istedikleri onayı alamadıklarını açıklamıştı.

Ardından İmamoğlu'nun bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yanıt vermişti. Bakanlık açıklamasında, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" denilmişti.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

İBB; tüm engellemelere, kaynaklarının kısılmasına, kredilere ve projelere destek verilmemesine rağmen



📌Duran metroların yapımına devam edecek

📌100 bin çocuğa süt dağıtmaya devam edecek

📌Kreşlerin yapımına devam edecek

📌30 bin öğrenciye burs dağıtacak

📌Yeşil alanları yapacak pic.twitter.com/GaJYGMcI0b — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 17, 2020

"İBB; tüm engellemelere, kaynaklarının kısılmasına, kredilere ve projelere destek verilmemesine rağmen;

Duran metroların yapımına devam edecek.

100 bin çocuğa süt dağıtmaya devam edecek.

Kreşlerin yapımına devam edecek.

30 bin öğrenciye burs dağıtacak.

Yeşil alanları yapacak."

İBB'deki 'kredi' tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için 3 metro hattı inşaatına başlayamadıklarını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ise İBB’nin Ocak ayında bakanlığa sunduğu bir kredi onay talebi olmadığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun bakanlığa verdiği yanıtta ise, İBB projelerinin Kamu Yatırım Programı’ndan çıkarıldığı için Hazine onayına gelmediğini söylemişti.