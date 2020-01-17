Malatya'da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), Doğanşehir'de meydana gelen depremin şiddetini 3.5 olarak ölçüldüğünü açıkladı.
Yer sarsıntısı yerin 7 kilometre altında meydana gelirken depremin saati 03:06 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli, yer sarsıntısının şiddetini 3.2 olarak açıkladı.