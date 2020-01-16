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Mevlüt Çavuşoğlu öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı

Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki New York metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi.

Çavuşoğlu'nun, "Öğrencilik yıllarından NY metrosu" mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbiseyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor.

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Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu #Subway #NewYork #1991 #Manhattan #NYC #tbt NY subway during my student years.

Mevlüt Çavuşoğlu (@mevlutcavusoglu)'in paylaştığı bir gönderi ()

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